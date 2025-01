Prawo powinno być tak napisane żeby ukarać winnego a nie robić zakazy na całe społeczeństwo. Najgorszy rodzaj prawa to zakaz wszystkiego i przymykanie oka - wtedy władza może udupić dowolną osobę bo wszystko co robimy jest uznaniowe i na granicy prawa. Oczywiście posłowie głosują na to bo nie wymaga to żadnej pracy, pier-dolnie się zakaz wszystkiego i fajrant