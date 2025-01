No nie może być! Myślałem, że jedynie obowiązującym przekazem jest to, że gry to samo zło wcielone, zwiększa poziom agresji i ludzie głupieją.

Za to od oglądania telewizji i programów typu reality show rośnie poziom naszej inteligencji ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )