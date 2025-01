Pracujesz coraz więcej, umiesz coraz więcej, a mimo to stoisz w miejscu? Czy może nawet mimo dodatkowego wysiłku jesteś wręcz cofany, stać Cię na coraz mniej? Ceny nieruchomości czy jakichkolwiek innych realnych składników majątku Ci odjeżdżają?

Nic dziwnego, we wszystkich krajach z pieniądzem fiducjarnym tak to wygląda, ale najlepiej pokazać to na przykładzie USA gdzie przez dłuższy czas została zachowana ciągłość istnienia waluty, a dodatkowo mieliśmy odłączenie od standardu złota w 1971 r. czyli już w okresie kiedy duża część wynalazków usprawniających pracę była upowszechniona.

W USA, w 1964 r. minimalna stawka godzinowa wynosiła 1.15 USD, czyli blisko pięć ćwierćdolarówek.

Do 1964 r. ćwierćdolarówki "Quarter dollar" posiadały w składzie srebro w 90% wagi co dawało ok. 5.65 srebra na monetę. Nie był to żaden numizmat czy ciekawostka dla kolekcjonerów tylko normalna moneta obiegowa z nakładem po 5-700 milionów rocznie.

Oznacza to, że minimalna stawka godzinowa w USA to było 26g srebra. Średnia krajowa w 1964 r. wynosiła 2.6 USD, a więc ok. 59g srebra w zaokrągleniu.

Jak wygląda to obecnie?

Minimalna stawka godzinowa: 7.25 USD (ok. 7g srebra)

Średnia stawka godzinowa: 27 (ok. 26 g srebra).

Oznacza to, że w USA zarabia się około dwa razy mniej srebra jeżeli chodzi o średnią stawkę godzinową.

Zaraz ktoś powie, że złota, ani srebra nie jesz. No tak - nie jesz też nieruchomości, innych składników majątkowych i tak dalej.