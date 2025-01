Zmieniam samochody co 3 lata i myślę, że nie ma dla zawodowców auta nie do ukradzenia i zabezpieczeń nie do przełamania. Dlatego by spać spokojnie a jednocześnie nie utrudniać sobie funkcjonowania tymi mechanicznymi zabezpieczeniami uważam, że na nowe auto, to jedynie „AC” kradzieżowe w porządnej ubezpieczalni z opcją „stała wartość pojazdu” a w kolejnych latach eksploatacji można rozważyć dodatkowo jakiś GAP.