Wprowadzić zakaz wstawiania do spółek skarbu państwa partyjnych tumanów i ich pociotków, zrobić transparentne konkursy, gdzie przede wszystkim będzie się liczyć dorobek biznesowy i doświadcznie w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwami, zespołami ludzi etc, to się musi dziać na każdym szczeblu od rady nadzorczej po kierownika działu, inaczej ten partyjny rak zje do nas reszty.