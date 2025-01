To co min. opisane jest w artykule to tzw. osadnictwo na prawie niemieckim (askeNazyjskim). Miejscową ludność sprzedać, wysiedlić lub wymordować, a w jej miejsce sprowadzić nową. To dzieje się teraz na bliskim wschodzie, działo się na Wołyniu i okolicach, jeszcze dawniej na zachodniej Słowiańszczyźnie. Tak działali kiedyś niemcy, tak działają teraz askeNazi. To jeden naród.