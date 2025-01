Znalezisko z wpisu zielonki, gdzie w poście brakuje jakichkolwiek nagrań, opinii osób trzecich, jakichkolwiek dowodów innego rodzaju. Później doklejone urywki czegoś co zostało wysłane do prokuratury, ale tak generalnie to niewiadomo co. Brakuje tylko, żeby OP napisał, że przegląda wykop od 27 lat, ale dopiero teraz zrobil konto.