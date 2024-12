Ja tam bym chciał, żeby wreszcie politycy uporządkowali przepisy dotyczące psiarzy. Jak dla mnie najsensowniejsze rozwiązanie to:

1. Obowiązek chipowania psów

2. W każdej gminie/powiecie hycel wyłapujący psy szwendające się bezpańsko

3. Pies złapany bez chipa do schroniska, okres karencji na znalezienie opiekuna, po tym czasie do uśpienia

4. Pies załapany przez hycla przekazywany do właściciela po uiszczeniu obowiązkowej opłaty (kary) za nie pilnowanie. W przypadku braku odbioru jak punkt 3

5. Pokaż całość