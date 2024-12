Kurde...

Jak mam zamiar kupić TV to czytam o różnych technologiach, możliwościach, dokonuję wyboru.

Jak muszę załatwić coś u mechanika, to czytam na temat usterek, przyczyn, możliwości rozwiązania problemu.

Jak dostaję od lekarza leki, to czytam czym są, na co są, jakie mogą być skutki uboczne itp.

Jak mam jakiś problem z kompem to czytam o problemie, patrzę jakie są możliwości naprawy, zanim poproszę kogoś o pomoc.

I tak dalej. Próbuję zaczerpnąć chociaż podstawowych informacji. Pokaż całość