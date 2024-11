O biedronce pisałem już wiele razy i wiele razy wylądowałem na głównej. Żaden z tych wpisów nie był dla biedry pozytywny, nie inaczej będzie teraz.

No więc lecimy po raz kolejny. W gazetce zobaczyć można promocje na masło - kup 3 kostki 200g Mleczna Dolina i zapłać tylko 4.99 PLN/sztuka:

Uważne oko zauważy "z aplikacją Biedronka". Dotychczas cały czas było tak, że wystarczyło zeskanować fizyczną kartę biedronki, podać numer telefonu na który zarejestrowana jest karta lub odbić kartę w apce na telefonie by promocje "z kartą biedronka" były zaliczane. Teraz jak widać nie wystarczy fizyczna karta, numer telefonu a tylko i wyłącznie aplikacja. Nie do końca wiem jak interpretować "po wyświetleniu oferty w aplikacji", gdyż inne sklepy jak np Lidl czy Kaufland mają kupony które trzeba aktywować, to biedronka ma jedynie jakieś losowe produkty w promocji i gazetki do przeglądania. Czy trzeba przetrzepywać apkę by ujrzeć konkretną promocję w gazetce/stronie czy wystarczy odbić kartę wyświetloną na telefonie? Nie wiem, może Wy mi powiecie.

Poniżej screen z apki. Gadałem przez telefon wiec dla wygody wbiłem sobie numer telefonu w kasie samoobsługowej. Rabat wskoczył, ale już mniejszy niż w gazetce.

No niestety, znowu czuje się trochę wydymany. Kolejny raz dałem zaskoczyć się jakością biedronki.





Uprzedzając pytania typu "to po co tam chodzisz" odpowiadam znowu: bo mam tam najbliżej. To jedyny powód. Po jedną rzecz idę do biedry zwykle, na większe zakupy do normalnego marketu, gdzie przy każdej cenówce nie muszę czytać małych druczków by się nie zdziwić na kasie.

Pisałem też na mirko o tym, że kupiłem gotowe danie i było zepsute już przed datą do spożycia. Napisałem do biedronki jakiś miesiąc temu... i do dzisiaj nie mam odpowiedzi. W międzyczasie z biedry kupiłem jeszcze gazowane śledzie które miały kilka dni terminu. Jednak to materiał na osobne znalezisko, które pewnie pojawi się niedługo.