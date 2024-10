Acha... z artykułu wynika, że temperatura wzrasta liniowo a nie wykładniczo więc nie ma się czym przejmować xD. Artykuł potwierdza ciągły i stabilny wzrost temperatury na ziemi. Na obrazkach zresztą to bardzo ładnie widać. To o czym piszą w artykule to że ten wzrost fituje się do linii a nie do eksponenty.



Ale ta linia jest cały czas do góry i to z dużym nachyleniem.