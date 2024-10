48-letnia mieszkanka Astrachania, sprzeciwiała się kontaktom dziewczynki z biologicznym ojcem

twierdziła, że mężczyzna jej groził.

...Wtedy między rodzicami dziecka doszło do kłótni, w czasie której Iwan Połunin wziął do ręki kuchenny nóż i zabił kobietę, kilkukrotnie ją dźgając

Wszyscy się podniecacie, tymczasem motyw był pewnie inny:a obraza Putina to najwyraźniej linia obrony. Wy to bez kitu jesteście w stanie uwierzyć ślepo we wszystko co uderza w ruskich.