Niezły wiek na grzybobranie, chociaż mój ś.p. dziadek jak miał 90 lat to ukradkiem przed moją mamą i ciocią wyskakiwał na rowerze na grzyby. Mimo co tacy ludzie raczej znają okoliczne lasy jak własną kieszeń, mój dziadek to wiedział pod którym drzewem będą jakie grzyby i zawsze tak było, co ciekawe, nie chodzi mi o gatunek drzewa, tylko o które drzewo w lesie ;) Serio tak było.

Dziadek to za nami chodził Pokaż całość