Kiedyś to biedny człowiek brał sobie z domu rynienkę, brał drugą rynienkę. Wkładał 4 takie świeczki i zapalał. Ciocia robiła te paróweczki, a on szedł i sprzedawał te paróweczki. Jeżeli ciocia robiła dobre paróweczki, to on zamiast 8 sprzedawał 16, potem 30, potem zatrudniał 4 bezrobotnych, którzy za niego biegali. On już tylko te paróweczki przygotowywał. Po miesiącu on miał już firmę, która zatrudniała 100 ludzi i sprzedawała paróweczki na ulicy