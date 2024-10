Zawsze jest jednak obawa nadużyć: - Często naukowcy stosują tego typu praktyki, wyłącznie by eksperymentować, a to nie jest racjonalne uzasadnienie .

To chyba dobrze? Chiny czy USA robią to od dawna. Pierwsze takie eksperymenty znamy z Rosji i ich prób, które zapewne za kontynuowane.Uważam inaczej, jest. I trzeba nadrobić zaległości by nie zostać w tyle przed innymi państwami które też to robią.