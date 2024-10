Stare, śmierdzące naftalina i starym capem, dziady o niskim IQ, szkoła podstawowa może. Nie wyższa to pewne.

Taki sam co tego kota chyba zabił - było na wykop ostatnio. Tak mnie to towarzystwo w-----a a ja raz napoiłem i nakarmiłem gołębia pocztowego co mi siedział na tarasie, obrączkę miał. Teraz na ptaki drapieżne się czają, dorwać i **** te ich latające obrzeżki.