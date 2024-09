Świetna informacja. To co podziało się przez ostatnie 15 lat w infrastrukturze drogowej naszego kraju jest na prawdę godne podziwu. Jeszcze 10 lat temu na podróż do Ełku musiałem rezerwować sobie cały dzień roboczy. Dzisiaj w ciągu tej dniówki swobodnie obskoczyłbym w obie strony, a przy tym zmęczenie jazdą byłoby nieporównywalnie mniejsze.



Samą S61 jedzie się genialnie, bo... tam nie ma ruchu :) Tempomat 120 i można delektować się jazdą.