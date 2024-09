Cóż, nazywajcie sobie to jak chcecie, gdy nadejdzie czas to mój pies umrze i tak to będę określał. Zżyłem się z nim i razem z nim umrze część mnie. I nie, nie jestem lewakiem, gdy słyszę o psich rodzicach to mnie skręca. :))



Pa. Też jesteśmy zwierzętami, a umierają np drzewa mimo iż ludźmi nie są. :)