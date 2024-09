Jak mieszkałem na innym osiedlu, miałem sąsiadów, dziadka i babkę, takich co już widać było, że ledwo się na nogach trzymali, mieli Amstafa, co syn zostawił, jak wyprowadził się za granicę. Oni z tym psem chodzili po osiedlu, oczywiście bez kagańca, bo przecież nie gryzie xd Jakby temu psu coś jeden raz o------o, to by tą babkę czy dziadka przeciągnął po betonie bez problemu, o ile ci w ogóle by byli w Pokaż całość