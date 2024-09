Małgorzata Tomaszewska straciła syna przez pijanego kierowcę. Sąd skazał pirata drogowego na karę 4,5 roku więzienia. – To jakiś żart. On powinien siedzieć długie lata. Żądam zmian w karaniu pijanych zabójców. Niech nigdy nie wyjdą z więzienia – mówi.

Żądać to ona sobie może conajwyżej żeby jej mąż spuścił wode w kiblu.a dla kogoś kto myśli, że jej synek szedł drogą i jakiś pijany kierowca go zabił? Otóż nie, jechali z ziomkiem naćpani i n------i w nocy, nie ogarneli b---y i wypadli z zakrętu. Pasażer się wyhuśtał, kierowca przeżył, matka się ośmiesza. (