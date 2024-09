Ryszard Czarnecki będąc działaczem Polskiego Związku Piłki Siatkowej jeździł w sprawach siatkarskich tyle, co zawodowy kierowca tira. Rocznie przemierzał ok. 80 tysięcy kilometrów. Kierowca tira jeździł średnio w 2018 roku 87 tys. km. Przeciętny taksówkarz w dużym mieście ok. 45-50 tys. km.