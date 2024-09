Poki co lobbying jest legalny, ale etycznie to smierdzi. Kredyt 0% jest posrednim transferem dodatkowej kasy do kieszeni deweloperow. Ceny wypieprzyly w Polsce do tak kosmicznego poziomu, ze powinien je uregulowac rynek. Kosmiczne ceny mieszkań > mniejsza zdolnosc kredytowa > mniej chetnych > koniecznosc zejscia z ceny. Deweloperzy chca kolejnego wpompowania kasy na rynek, aby popyt pozostawic na tym samym poziiomie i utrzymac swoje marze, albo nawet je podniesc, jesli chetnych bedtie Pokaż całość