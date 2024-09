Pokaż całość

Czy ty mądralo zdajesz sobie sprawę, że taki plan bezemisyjności w budownictwie nie oznacza zmniejszenia norm do zera? Wszędzie jest mowa o ograniczaniu emisyjności tak samo jak o poprawie bezpieczeństwa.A dla przykładu Szwecja ma program poprawy bezpieczeństwa na drogach o nazwie Wizja Zero. Dążą do ograniczenia liczby wypadków śmiertelnych do zera rocznie. I żaden zielony baran nie wyskakuje z przekazem, że to utopia, bo zawsze się może zdarzyć