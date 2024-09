Prawdopodobnie został też wyrzucony z mieszkania, jeżeli wspólnie mieszkali.



Ta kopia hiszpańskiego prawa w Polsce obowiązuje od prawie 4 lat i doprowadziła do eksmisji bez wyroku sądu ponad 10 tysięcy osób.

Eksmisja jest czasowa, trwa 14 dni, ale z możliwością bezterminowego przedłużania przez sąd (coś jak areszt tymczasowy, tylko że dostajesz przedłużenie zakazu wstępu do własnego mieszkania).

O eksmisji decyduje policja, bez wyroku sądu. Wystarczy, że zostaniesz oskarżony, a policjanci uwierzą zapłakanej kobiecie, a nie zaprzeczającemu Tobie.

Nie możesz zabrać żadnych rzeczy osobistych z mieszkania bez zgody partnerki - tzn. jeżeli ona zgłosi sprzeciw, to nie możesz zabrać m.in. telefonu komórkowego, kluczyków do samochodu, ubrań, laptopa czy leków. Pokaż całość