Ale to nie tylko media. To również wszechobecne narzekanie na 'madki'. To nienawiść do dzieci wyrażana przez bombelki, gówniaki, kaszojady. To powszechne oczekiwanie, że mali ludzie będą sobie lepiej radzić z emocjami niż dorośli ludzie. To oburzenie, kiedy dzieci mają czelność istnieć w pociągu i samolocie i po prostu być dziećmi. To przerabianie osiedlowych boisk, placów i skwerów na których dorastaliśmy i gdzie mieliśmy bazy na parkingi, wieszanie zakazów gry w piłkę. Pokaż całość