Ciekawe jak do tego doszło.



Zbiornik powinien być tak zbudowany, że wały są wyższe niż zapora.

Wtedy po napełnieniu zbiornika, woda przelewa się górą zapory i trafia do swojego koryta.



Na filmie z tej zapory widać że woda przelewa się bokiem - przez wał, co spowodowało w nim wyłom, otworzyło nowe koryto biegnące przez miasto, którym szybko opróżnił się cały zbiornik i spowodował katastrofę gorszą niż gdyby w ogóle nie było zbiornika. Pokaż całość