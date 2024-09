wiecie, ale co lepsze np: byłem w aptece (w któej zawsze jakieś tam leki kupuje) i nie miałem przy sobie telefonu a zapomniałem kodu, więc podejrzała i powiedziała że ooooooooooooo a tu tego Pan u nas nie kupował, a ja mówię to widzi Pani w jakiej aptece co kupuje? tak xd to są dopiero jaja.