Panowie i panie, jezeli nie chodzicie w koszuli w pracy, tylko jakiś sweterek to kupcie sobie "pajączki"

To wzmocnione ustrojstwo, taki mini gorsecik, który powoduje, ze łopatki macie sciągniete i barki odchylone do tyłu

Pierwsze dni cięzko, bo boli, ale potem mozna pracować w tym, nawet jak ktos pracuje fizycznie

Z czasem złapiecie nawyk prostego stania i chodzenia

Sa większe ze stabilizacją dolnych częsci kregosłupa i mniejsze, wersji jest ogrom i pomaga