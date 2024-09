Operacja Srylo. Już na wstępie jesteśmy częstowani prawdziwą dezinformacją - "ukraińscy uchodźcy" to już dyskredytuje wiarygodność tej propagandy rządowej, która wszelakie nastroje społeczne związane odkręconą cały kurek migracją i negatywnymi kosztami społecznymi z tym związanymi będą tłumaczyć jako "rosyjskie wpływy". Co nie powiesz - rosysjkie wpływy i manipulacja, mordo ale o co się pultasz jacy banderowcy w Polsce to rosysjkie fejki i tak dalej.

To oni zakłamują rzeczywistość o działalności banderowskiej w Polsce. Ten sztab generalny to już się skompromitował po całości wrzucając jakieś brednie o "naszej wojnie" lub cytaty z Konecznego okraszone jakimiś formułkami na poziomie gimnazjalnych porównań.

Młodzi Ukraińcy są zaczadzeni fałszywą wersją historii, z tym w głowach wjeżdżają do Polski. Mamy kompletny brak reakcji, Ministerstwo Edukacji ukraińskie nacjonalizmy chce wkomponować w polskie podręczniki. Mamy kompletny brak reakcji Sikorskiego na uznanie polskich ziem ziemiami ukraińskimi, skoro mówią to ich politycy to jak mocno muszą wyrażać się ludzie. Mamy szereg działań ambientowych, napisy na ścianach, wlepki, skrótowce bazgrane w autobusach etc, a ci mydlą oczy Polakom że to dezinformacja. Dobrze, dalej się oszukujcie, kraju swego nie z poznacie, z resztą wystarczyło kilka lat PIS by zrobić tutaj eldorado dla lekarzy i inżynierów.



Polecam poczytać Wikipedię ukraińskie wersje wszelkich wpisów związanych z rzezią wołyńską i na kresach wschodnich, miejsca, postaci.

przykładowo r--ź wołyńska - zwana u nich tragedią wołyńską. NAGŁAŚNIAJCIE fałszowanie przekazu historycznego w wikipedii. Wszystkie hasła dotyczą miejsc zagłady Polaków są zmanipulowane. Z band OUN i UPA oraz ukraińskich nazistów zdejmowane jest odium odpowiedzialności z rzezi Polaków na Kresach. Pokaż całość