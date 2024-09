Na razie sukces Agory jest taki, że oto tysiące Polaków dowiedziały się, że kobiety przegrywają z mężczyznami w szachach i trzeba im było zrobić osobne rozgrywki.

W moich oczach to w sumie sukces, bo długo myślałem, że w sportach, gdzie trzeba skupienia i myślenia, kobiety są lepsze lub przynajmniej dorównują mężczyznom. A szachy są przecież grą umysłową, nie wymagają siły mięśni, która dawałaby mężczyznom oczywistą przewagę. Do tego zdecydowana większość turniejów jest rozgrywana w formule open, czyli może w nich brać udział każdy niezależnie od płci. Mogłoby się więc wydawać, że jest to dyscyplina wprost stworzona do tego, by panowała w niej względna równość.I dopiero wspomniany artykuł, jak i szersza lektura internetu dała mi do myślenia. Okazuje się, że w szachach istnieje gigantyczna dysproporcja pomiędzy osiągnięciami kobiet i mężczyzn. Prawdopodobnie najwybitniejsza szachistka w historii, Węgierka Judit Polgár, w 2005 r. osiągnęła 8. miejsce na liście FIDE i do dziś pozostaje jedyną kobietą, która znalazła się w pierwszej dziesiątce. Bo kolejna, Hou Yifan zajmuje już 82. pozycję. To obrazuje, o jak ogromnej przepaści mówimy.Ponadto żadna kobieta nie wygrała mistrzostw świata w kategorii open.