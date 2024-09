Kiedy w końcu zwiesimy ułatwienia w procedurze wizowej dla obywateli Gruzji?

Nie są oni najliczniejszą mniejszością,ale za to mają najwyższy odsetek przestępców i to nie,że jako kryminaliści wjechali do Polski,mowa wyłącznie o statystykach naszych,czyli o skazanych w Polsce.