Miałem kiedyś dwie komody ikea malm. Miałem je wiele lat (12?), nawet przeprowadzały się ze mną i to ze 3 razy i mimo transportów itp, miały się zupełnie dobrze. Okładzina (fornir) się nie odrywały, nie odbarwiały, szuflady działały etc etc. Niestety jedną uszkodziłem - sprawa zupełnie nie związana z jakością wykonania, każdy mebel by poległ.

Zatem postanowiłem, że skoro to takie dobre meble, to sobie odkupię tę drugą komodę a tę uszkodzoną Pokaż całość