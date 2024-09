Powinna być ustawa zakazująca nabywanie nieruchomości z dostępem do wody. aktualnie jest to bardzo liberalne, cały teren nieruchomości włącznie z brzegiem należy do właściciela. Ten sam właściciel może również zbudować pomost na wodzie.

Wbrew legendom, które coś tam mówią o 1,5 metra od brzegu należy do wód publicznych czy dojściu do brzegu.