A fascynacja Niemcami w Polsce? Ilu z was pamięta że Niemcy chcieli unicestwić WSZYSTKICH Polaków których uważali za podludzi i planowali wymordować cały naród? I to ci Rosjanie których nazywacie zwierzętami uratowali Polaków od biologicznej eksterminacji. A dzisiaj co? Jeden z drugim przygłup podnieca się że on jest lepszy bo mieszka w poniemieckim mieście.