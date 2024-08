Bo w naszym interesie jest, żeby przypominać, co Niemcy wyprawiali, jak mieli okazję.

A w interesie Niemców jest, żeby wszyscy o tym zapomnieli.



Dopóki my za to płacimy to mamy możliwość kreowania takiej narracji, jaką chcemy. Jakby to było w 100% za pieniądze Niemiec to szybko te muzea przestałyby istnieć.