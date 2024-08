Można łatwo im zablokować możliwość płacenia kartą (lub przynajmniej sprawić że będzie to dla nich zmulenie nieopłacalne)

Wtedy szybko wrócą do płatności gotówkowych.



Sposób jest taki że jak kupisz bilet albo doładujesz bilet okresowy a autobus nie przyjedzie, albo nie będzie miejsca czy cokolwiek będzie nie tak, to za każdym razem prosić o zwrot pieniędzy - i to w taki dość stanowczy sposób, proszę teraz natychmiast oddać bez żadnej dyskusji. Jeśli firma przewozowa będzie marudzić, albo nie będzie odbierać telefonu czy odpowiadać na inne formy kontaktu to od razu robić chargeback. Przy płatności kartą zasady są takie że gdy nie wykonają usługi masz im dać jedną, jedyną szansę na dobrowolny zwrot pieniędzy, jeśli z tej szansy nie skorzystają - to będą musieli zapłacić za procedurę reklamacyjną po stronie banku i operatora karty płatniczej - a to jest dla nich bardzo kosztowna procedura.

Co więcej jeśli reklamacji będzie dużo to operator zablokuje im możliwość przyjmowania płatności.



