No to skoro już wiadomo że kredytu 0% nie będzie to szykuje się nam niezły skok cen mieszkań bo większość tych którzy czekali na ten kredyt zaciśnie zęby i kupią mieszkanie za droższy kredyt. Najwyżej trochę mniejsze i w trochę bardziej kijowym miejscu. Te lepsze mieszkania kupią fundusze na tani kredycik w euro :)