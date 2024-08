Kominek warto w domu mieć, dla bezpieczeństwa. Wystarczy, że będzie jakiś kryzys większy, zaczną się wyłączenia zasilania wielogodzinne na dobę to wtedy te wszystkie pseudo eko wynalazki nie będą działać. Wiemy co ludzie mają na Ukrainie od kilku lat zimą. Kominek, a nawet stara koza, mogą uratować zdrowie i życie mieszkańcom. Nigdy nie zdemontuję kominka, gówno ich obchodzi co mam w domu, niech się walą euro okmuchy!