Sprawa z wszelkimi aktywiszczami oraz ich fundacjami jest tak naprawdę prosta- chcą upajać się władzą nad ludźmi i jednocześnie ciągnąć od nich forsę. Dochodzą jeszcze korpo i politycy, którzy używają aktywiszczy do tego by dzielić społeczeństwo, bo gdy ludzie walczą między sobą to nie patrzą władzy na ręce. I tyle, o to właśnie w tym wszystkim chodzi.