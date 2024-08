Ale informacja z tyłka, skoro ktoś się uczy, jest chory/niepełnosprawny, musi się opiekować kimś z rodziny albo przeszedł na emeryturę, to po jakiego grzyba wliczać go jako niektywny zawodowo?

Poza tym, od dawna robi się wszystko, żeby jak najszybciej uwalić prawo do statusu bezrobotnego, idąc do UP masz obowiązek przyjąć propozycję nawet w najgorszym januszo-kołchozie, jakoś mnie nie dziwi to, że nie wszyscy mają na to ochotę.