Afera trochę z dupy bo nawet maszynowy "olej termalny" stosowany w przemyśle spożywczym spełnia pewne normy i standardy dopuszczające go do incydentalnego kontaktu z żywnością. Owszem, nie jest to zdrowa rzecz do picia, ale nikomu nic się nie stanie jak #!$%@? porcje czipsów które z takim olejem miały kontakt. Przykładem takiego oleju jest choćbyO wiele bardziej niezdrowe jest wypalenie paczki fajek niż zjedzenie takiej paki z przysnackami ¯\(ツ)/¯