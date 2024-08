I w ogóle to ta wypowiedź Tuska powinna być katalizatorem do kolejnej fali czarnego protestu, i tak jak kobiety protestowały pod domami Kaczyńskiego, Przyłębskiej i Pawłowicz, tak teraz powinny pójść protestować pod domy Kosiniaka-Kamysza, Hołowni, Tuska i Giertycha. Jeśli kobiety chcą mieć cywilizowany dostęp do aborcji, to muszą sobie te aborcję wywalczyć ogniem i mieczem.