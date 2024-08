Rowerzystki miały pierwszeństwo. To prawda, ale teraz są największymi ofiarami zdarzenia.



Ja zawsze patrzę w lewo, w prawo (nawet na jednokierunkowej) i wchodzę na jezdnię dopiero gdy widzę, że auto mnie puszcza.

Wg mnie lepsze to niż potrącenie, i racja "miałem pierwszeństwo!!!"



Niektórzy myślą, że jak prawo jest po ich stronie to stają się nieśmiertelni. Niestety to tak nie działa. Zasada ograniczonego zaufania powinna być tłuczona do głowy również pieszym i rowerzystom