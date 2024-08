To był las przemysłowy - monokultura sosny.

Tesla zasadziła 1000000 (milion) drzew w międzyczasie i obiecała, że na każde ściete drzewo zasadzą trzy,



Ciekawe, że nie słyszałem w prasie o protestach przeciwko Porsche, które chce wyciąć kilkusetletnie drzewa na obszarze Natura 2000 w lesie Bosco D'Arneo we Włoszech. Tam też są protesty, ale nigdzie w prasie o nich nie słyszałem.

Co prawda chcą zasadzić 600 hektarów sadzonek, ale wymagałyby one podlewania i Pokaż całość