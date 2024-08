Lewaki w komentarzach sie srają, że Musk wprowadził cenzurę po jego myśli, nosz kur... xD. Takiej hipokryzji to dawno nie widziałem. Google, Facebook, Reddit wcale, ale to wcale nie prowadzą własnej lewackiej cenzury i cancel culture. Ostatnio Dawkins poleciał z Facebooka za nielewomyślny post, poinformował o tym na twitterze. To co się dzieje w Gazie, też głównie dowaidujemy się z Twittera. Tak samo było z zamieszkami w Anglii czy z ubogacaniem przez Pokaż całość