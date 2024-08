Jak miałem trochę ponad 20 lat, dorabiałem do studiów w firmie, która obsługiwała zieleń dla różnych spółdzielni mieszkaniowych w jednym mieście wojewódzkim, poza mną pracowali tam sami starsi kolesie, codziennie ktoś był #!$%@?, raz dzwoniłem do szefa, bo #!$%@? się wszyscy, a ktoś musiał jeździć busem (nie miałem jeszcze prawa jazdy wtedy), zrezygnowałem z tej pracy tydzień później, to była patologia.