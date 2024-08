Żyjemy w kraju, w którym jak chcesz kogoś zabić to zabij go samochodem: 1. jak jesteś sławnym piłkarzem i zabijesz kobietę na psach to zostaniesz uniewinniony. 2. Jak masz pieniądze to spokojnie uciekniesz do dubaju. 3. Jak nie masz pieniędzy i jesteś no namem to dostaniesz maksymalnie 8 lat i wyjdziesz po 4 (znam taki przypadek).