I to jest właśnie największy grzech polskich gór. Dostępność i unikatowość. Na najtrudniejsze szlaki pchają się wszyscy bo te szlaki są tak "trudne". Jednocześnie w tej wysokości mamy tylko Tatry i to ich część.

Największa wtopa, to asfaltowa droga nad moko. Nawet jak ktoś się chce stricte wspinać, to musi się najpierw przebić przez stado niedzielnych turystów albo wstawać w środku nocy. Raz w życiu się skusiłem w sezonie. Wejście o 5 Pokaż całość