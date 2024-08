Już był (i ponownie jest) taki Pan, który zrobił dla polskich mężczyzn chyba najwięcej w III RP. Ten Pan to Donald Tusk, który zawiesił pobór do wojska (przez co miliony polskich, młodych mężczyzn mogło robić po szkole średniej co chcieli) oraz wyrównał (jednocześnie podwyższył) wiek emerytalny. Niestety cuckoldy pisowskie i solidaruchowe oburzyli się, że "chrum chrum kwii kobity nam dyskryminujo".