Pokaż całość

Podejrzenia, że ASF jest sztucznie rozsiewany po kraju nie są nowe. Kilka lat temu znaleziono truchło dzika na drzewie [ klik ] i teorie spiskowe na temat zrzucania ich z powietrza miały się doskonale. W zasadzie brzmi to abstrakcyjnie, jak stonka rozsiewana przez samoloty zgniłego zachodu, albo chemtrialsALE w zasadzie nie jest to takie nieprawdopodobne, a to że agentura działa w naszym kraju w najlepsze to już nie bajeczki dla foliarzy